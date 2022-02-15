США готовы зафиксировать "гарантии безопасности" с Россией, если их достигнут

Джо Байден прокомментировал ответы США и партнеров на "гарантии безопасности", которых добивается Россия. Он отметил, что его сторона готова их зафиксировать.

15 февраля Джозеф Байден выступил со срочным видеообращением, пишет 24 канал. Все время президент США посвятил вопросу эскалации на границах Украины.

Важно Байден выступил со срочным обращением по Украине: главные тезисы

Самое важное – достичь договоренностей

Как отметил Байден, власти США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Россией. Только главный нюанс – их еще нужно добиться, а с этим есть проблемы.

В эти выходные я снова разговаривал с президентом Путиным, чтобы дать понять, что мы готовы продолжить дипломатию на высоком уровне для достижения письменных договоренностей между Россией, США и странами Европы для решения проблем безопасности,

– отметил он.

В то же время Байден отметил, что Соединенные Штаты не уступят своему основному принципу – страны сами свободны выбирать себе альянсы. По его словам, США представили конкретные идеи по созданию архитектуры безопасности в Европе.

"Мы предложили новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности, новые меры по стратегической стабильности", – отметил президент США.

По мнению главы администрации, они ориентированы на практический результат шагов, которые могут укрепить общую безопасность. Впрочем, очевидно, Россию, которая добивается нерасширения НАТО на Восток, а значит – не принятия туда Украины – это не устроит.

Почему Россия настаивает на принятии "гарантий безопасности"