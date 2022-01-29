США хотят разместить в Венгрии дополнительные войска: как там реагируют

Вашингтон стремится разместить дополнительные войска в Венгрии. В настоящее время продолжаются переговоры с оборонным ведомством этого государства.

Такую информацию обнародовал глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, соответствующий запрос недавно поступил в страну от США.

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Позиция министра обороны Венгрии

Глава Министерства обороны Тибор Бенко объяснил, что в настоящее время Венгрия не считает целесообразным размещение дополнительных иностранных войск на своей территории. Мол, пока нет прямой опасности для государства из-за ситуации у границ Украины и возможного усиления российской агрессии. Такое заявление разместили на сайте венгерских вооруженных сил.

Бенко подчеркнул, что нужно найти дипломатическое решение. Он призвал другие страны НАТО и "всех действующих лиц" урегулировать ситуацию именно таким образом, то есть через диалог. Пока в его ведомстве не видят необходимости перегруппировать вооруженные силы. Чиновник уверен, что Россия перебросила в границы Украины недостаточно войск, чтобы атаковать за считанные дни.

Венгрия не будет эвакуировать дипломатов

! Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО , но при определенных условиях. Сийярто объяснил, что говорится, в частности, об изменениях в вопросе права нацменьшинств на образование на родном языке.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия пока не собирается вывозить своих дипломатов из Украины. Министр иностранных дел не верит в новое вторжение Москвы. В то же время, он призвал избегать новой холодной войны, ведь ее потенциальные последствия могут быть трагическими. "Мы не хотим стать жертвой какого-либо конфликта Востока и Запада", – подчеркнул венгерский чиновник.

США анонсировали переброску войск

Байден заявил, что планирует отправить в страны НАТО в Восточной Европе "небольшое количество войск". Это может произойти уже "в ближайшее время", но конкретные даты неизвестности. Ранее американское Минобороны привело в повышенную боевую готовность к развертыванию в Европе более 8 тысяч военных. А вот перебрасывать их в Украину в США не намерены.