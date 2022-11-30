США пытаются организовать "энергетический ленд-лиз" для Украины, – NYT

США планируют организовать контактную группу для поставок Украине энергетического оборудования. Она будет действовать аналогично ленд-лизу.

Переговоры об этом якобы начались в начале ноября на саммите G7 в Мюнстере в Германии. Партнеры Украины встревожены из-за того, что миллионы наших граждан находятся без света и тепла в морозную погоду.

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Детали об "энергетической группе"

Контактную группу организуют США, однако она будет сосредоточена на странах G7 и их близких партнерах. Ожидается, что группа встретится в декабре в Париже.

Американцы организуют рабочую группу, чтобы помочь Украине отремонтировать энергетическое оборудование и лучше защитить электростанции и сеть от нападения,

– говорится в сообщении.

В качестве образца для деятельности энергетической контактной группы будет использоваться группа по обороне. В ней сейчас участвует более 50 стран и организаций. То есть фактически все будет происходить по аналогии с ленд-лизом.

США объявили о пакете помощи для энергетики Украины

29 ноября госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделят Украине 53 миллиона долларов. За эти деньги купят трансформаторы, автовыключатели, устройства защиты от скачков напряжения, разъединители, транспортные средства и другое критически важное оборудование для энергетической инфраструктуры.

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Когда правительство США будет покупать это оборудование, то будет ориентироваться на то, что можно доставить в Украину быстрее всего. Кроме того, как пишет издание, администрация Байдена уже определила оборудование на сумму 30 миллионов долларов, которое можно выслать из запасов американского министерства энергетики.

США надеются, что такая помощь для Украины станет примером для других государств, и они также приложатся к тому, чтобы украинцы смогли выжить зимой.

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