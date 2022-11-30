Проект "Подарок Путину" опубликовал петицию. В ней предложили лишить электроэнергии жилые дома, принадлежащие России. Таким образом, стремятся проучить врага за массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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Россияне в Праге могут сидеть без света
Россия, очевидно, решила сломать Украину тьмой и холодом. С точки зрения высшего морального принципа просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать свои лекарства. Требуем отключить от газа, воды и электроэнергии все принадлежащие России здания,
– говорится в тексте петиции.
Что такое "Подарок для Путина"Это чешский проект, направленный на поддержку Украины. В его рамках недавно чехам удалось собрать деньги на танк для украинской армии.
Источник: Darek pro Putina
Нынешняя петиция – реакция граждан страны на продление ракетного террора со стороны России. Ведь враг еще раз доказывает, что воюет не на поле боя, а против гражданских. А его "стратегическими" объектами стали электростанции, теплостанции, а также водопроводы.
Авторы петиции подчеркивают, что новая фаза войны приносит катастрофические последствия для гражданских. И их они ощущают на ежедневной основе. Они подчеркивают, что без света и воды остаются не только квартиры, школы и детские сады, но магазины, предприятия и даже больницы.
Какая ситуация с электроснабжением в Украине
- Накануне Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в Украине дефицит электроэнергии на уровне 30%. И его пытаются скорректировать благодаря ограничению потребления.
- Между тем, в YASNO рассказали, что в Киеве приближаются к нормальным графикам отключения электроэнергии. В то же время жителям все еще нужно бережно относиться к использованию света, помогая этим энергетикам.
- Заметим, что к половине Херсона удалось подать электроэнергию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Он добавил, что работы по восстановлению продолжаются.
- По этой ссылке вы можете найти адреса "Пунктов несокрушимости" в Киеве. Узнайте, где можно согреться, зарядить телефон или просто выпить чай.
Стоит внимания – сколько еще украинцы будут сидеть без света: смотрите видео