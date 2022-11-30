Проєкт "Подарунок для Путіна" опублікував петицію. У ньому запропонували позбавити електроенергії житлові будинки, які належать Росії. Таким чином прагнуть провчити ворога за масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

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Росіяни у Празі можуть сидіти без світла

Росія, очевидно, вирішила зламати Україну темрявою і холодом. З точки зору вищого морального принципу просимо відповідних державних і приватних енергорозподільників дати російським дипломатам у Празі скуштувати власних ліків. Вимагаємо відключити від газу, води та електроенергії всі будівлі, які належать Росії,

– йдеться у тексті петиції.

Що таке "Подарунок для Путіна" Це чеський проєкт, спрямований на підтримку України. У його рамках нещодавно чехам вдалося зібрати кошти на танк для української армії.

Джерело: Це чеський проєкт, спрямований на підтримку України. У його рамках нещодавно чехам вдалося зібрати кошти на танк для української армії.Джерело: Dárek pro Putina

Нинішня петиція – реакція громадян країни на продовження ракетного терору з боку Росії. Адже ворог вкотре доводить, що воює не на полі бою, а проти цивільних. А його "стратегічними" об'єктами стали електростанції, теплостанції, а також водогони.

Автори петиції наголошують, що нова фаза війни приносить катастрофічні наслідки для цивільних. І їх вони відчувають на щоденній основі. Вони підкреслюють, що без світла та води залишаються не лише квартири, школи та дитячі садки, а й магазини, підприємства та навіть лікарні.

Яка ситуація з електропостачанням в Україні

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що в Україні дефіцит електроенергії на рівні 30%. І його намагаються скорегувати завдяки обмеженню споживання.

Тим часом в YASNO розповіли, що у Києві наближаються до нормальних графіків відключення електроенергії. Водночас мешканцям усе ще потрібно заощадливо ставитися до використання світла, допомагаючи цим енергетикам.

Зауважимо, що до половини Херсона вже вдалося подати електроенергію. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він додав, що роботи з відновлення тривають.

За цим посиланням ви можете знайти адреси "Пунктів незламності" у Києві. Дізнайтеся, де можна зігрітися, зарядити телефон або просто випити чаю.

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