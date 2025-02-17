Сдержит ли Россию то, что США хотят переложить ответственность за безопасность Украины на Европу

США направили странам Европы ноту с вопросами, к чему они готовы с точки зрения гарантий безопасности для Украины. Это одна из реализаций политики администрации президента США Дональда Трампа, которая считает, что завершение войны в Украине – это больше дело европейских стран.

На самом деле это создает проблему относительно введения миротворческой миссии в Украину. Это 24 Каналу отметил политолог Петр Олещук.

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"Европа не привыкла к военной самостоятельности. Потому что все ведущие государства, за некоторыми исключениями, интегрированы в НАТО. Альянс фактически возглавляется США. Штаты – это лидер НАТО. Любая миссия, которая будет предусматривать участие европейских союзников США, без Штатов – это сразу "отрубить руку" этой миссии. Без США будут большие проблемы", – сказал он.

"Это не сдержит россиян от агрессии"

Как отметил Петр Олещук, США очертили, что миротворческая миссия в Украине должна быть европейской. Однако она не должна рассматриваться как миссия НАТО. Соответственно атака на нее не будет считаться атакой на войска Альянса. Это очень опасно.

США предлагают европейцам направить свои войска на территорию Украины. Но в случае если их кто-то будет атаковать – не привлекать статью НАТО о коллективной безопасности для того, чтобы самим не защищать своих партнеров по Альянсу. Это уже выглядит не совсем искренней и ответственной позицией, которая не сдержит россиян от агрессии. Это, в частности, также отражено в этом опросном письме,

– считает он.

В то же время в команде Трампа заявляют, что не видят Европу "физически" за столом переговоров по Украине. Штаты хотят заключить с Украиной соглашение по редкоземельным металлам. Как писали в СМИ, в рамках этого соглашения, которое так и не было подписано, США якобы предлагали защищать предприятия по добыче этих ресурсов американскими войсками.

"То есть ничего страшного в присутствии американских войск на территории Украины они не видят. Но видят что-то страшное в участии войск США в контексте поддержания мира. Поэтому эта двусмысленная ситуация имеет странный вид. Это тоже один из моментов, по которому отчетливо проходит раскол между США и Европой в этой ситуации. Это потенциально несет много рисков", – подчеркнул политолог.