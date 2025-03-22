Это интересно для Путина: чем предложение Трампа по ЗАЭС заинтересовало россиян

В Белом доме заявили, что соглашение о редкоземельных металлах можно рассматривать вместе с энергетикой, то есть ситуацией с Запорожской атомной станцией. В целом в США не против взять под свой контроль украинские АЭС.

Запорожская АЭС не является вопросом, который можно решить исключительно в денежном контексте. Политолог Михаил Савва заметил 24 Каналу, что он является политическим и в этом самая большая проблема.

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Почему для России и Украины выгодно предложение США

Сейчас Запорожскую атомную станцию контролируют российские оккупанты. Но они не могут официально ввести ЗАЭС в систему государственной корпорации "Росатом". Это огромная структура, вторая по величине энергетическая компания в мире.

Как только Запорожская АЭС станет частью "Росатома", он попадет под огромные санкции. Это будет настоящий снежный ком из ограничений. Понятно, что "Росатом" этого не хочет,

– пояснил Михаил Савва.

Учитывая это, Запорожская станция не будет частью энергетической системы России. Тогда возникает вопрос, что с ней делать. Здесь нужен компромисс, а идею Трампа по ЗАЭС можно рассматривать как определенный выход из ситуации.

Это интересно для Путина, потому что Россия избавляется от бремени. Для Украины это также неплохо, потому что частично удастся вернуть контроль над Запорожской АЭС, там появится украинский персонал,

– подчеркнул политолог.

К тому же энергию будут поставлять в украинскую сеть. В этом случае деньги не являются первоочередным аргументом, поэтому это политический вопрос. Надо понимать мышление Трампа, который сначала начинает с собственной выгоды, а потом осмысливает что-то и меняет риторику. Его избиратели имеют схожие позиции.

Напомним, в США заявили, что могут взять под контроль украинские АЭС. Владимир Зеленский объяснил, что говорилось исключительно о восстановлении станции после войны и что для этого нужно.