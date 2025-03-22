Запорізька АЕС не є питанням, яке можна розв'язати виключно у грошовому контексті. Політолог Михайло Савва зауважив 24 Каналу, що воно є політичним і в цьому найбільша проблема.

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Чому для Росії та України вигідна пропозиція США

Зараз Запорізьку атомну станцію контролюють російські окупанти. Але вони не можуть офіційно ввести ЗАЕС у систему державної корпорації "Росатом". Це величезна структура, друза за величиною енергетична компанія у світі.

Як тільки Запорізька АЕС стане частиною "Росатома", він потрапить під величезні санкції. Це буде справжня снігова лавина з обмежень. Зрозуміло, що "Росатом" цього не хоче,

– пояснив Михайло Савва.

З огляду на це, Запорізька станція не буде частиною енергетичної системи Росії. Тоді виникає питання, що з нею робити. Тут потрібен компроміс, а ідею Трампа щодо ЗАЕС можна розглядати як певний вихід з ситуації.

Це цікаво для Путіна, бо Росія позбавляється тягаря. Для України це також непогано, бо частково вдасться повернути контроль над Запорізькою АЕС, там з'явиться український персонал,

– підкреслив політолог.

До того ж енергію постачатимуть в українську мережу. У цьому випадку гроші не є першочерговим аргументом, тому це політичне питання. Треба розуміти мислення Трампа, який спершу починає з власної вигоди, а потім осмислює щось і змінює риторику. Його виборці мають схожі позиції.

Нагадаємо, у США заявили, що можуть взяти під контроль українські АЕС. Володимир Зеленський пояснив, що мовилось виключно про відбудову станції після війни та що для цього потрібно.