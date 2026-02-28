"Никогда не забудем": Украина сделала заявление относительно операции против Ирана
- Украина поддерживает иранский народ в его стремлении к безопасности, свободе и процветанию, осуждая иранский режим за нарушение прав человека и сотрудничество с Россией.
- МИД Украины подчеркивает необходимость смены иранского режима из-за его насилия и репрессий против мирных протестующих и поддерживает стабильность на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. На эти события отреагировала Украина.
Отмечается, что государство поддерживает иранский народ и его желание жить в безопасности, свободе и процветании. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
Как отреагировала Украина на события в Иране?
В МИД Украины отметили, что иранский режим десятилетиями издевался над своим народом и развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.
Все это время Иран массово нарушал права человека внутри страны и поддерживал боевиков. А еще – оказывал военную поддержку России для войны против Украины. Подобное сотрудничество обоих режимов – это грубое нарушение международного права.
Мы помним и никогда не забудем удары тысяч "Шахедов" по нашим мирным городам и людям,
– отметили в министерстве.
Там также отметили глубокий кризис внутренней политики Ирана. И, как неоднократно подчеркивал президент Зеленский, иранский режим уже давно должен был уйти.
"Режим тратил колоссальные ресурсы именно на насилие, убийства и хаос, а не на обеспечение собственных людей, экономическое положение которых продолжало ухудшаться с каждым годом... Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особенно большие масштабы", – добавили в МИД.
В ведомстве отметили, что иранские власти могли предотвратить силовой сценарий, но проигнорировала дипломатию и затягивала время, надеясь ввести в заблуждение международное сообщество.
Подтверждаем нашу неизменную позицию: мы желаем безопасности, процветания и свободы иранскому народу, а также стабильности и процветания Ближнему Востоку. Мы благодарим всех в мире, кто поддерживал и поддерживает иранский народ в это сложное время,
– резюмировали в МИД.
Что известно об атаке на Иран?
Накануне США разрешил выезд дипломатам и их семьям из Израиля из-за рисков безопасности. Туристов тоже просили пересмотреть планы на путешествия.
А уже утром Трамп заявил о начале масштабной операции против Ирана. Премьер Израиля Нетаньяху тоже подтвердил, что это совместная операция с США против "экзистенциальной угрозы", исходящей от Ирана.
Сейчас известно, что якобы была попытка покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана в Тегеране. Часть ударов пришлись как раз по его офису.
Сам Иран уже пригрозил сокрушительными ударами. Атакам уже подвергся ряд израильских и американских объектов. СМИ пишут, что конфликт может длиться несколько дней.