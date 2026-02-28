"Никогда не забудем": Украина сделала заявление относительно операции против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. На эти события отреагировала Украина.

Отмечается, что государство поддерживает иранский народ и его желание жить в безопасности, свободе и процветании. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как отреагировала Украина на события в Иране?

В МИД Украины отметили, что иранский режим десятилетиями издевался над своим народом и развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.

Все это время Иран массово нарушал права человека внутри страны и поддерживал боевиков. А еще – оказывал военную поддержку России для войны против Украины. Подобное сотрудничество обоих режимов – это грубое нарушение международного права.

Мы помним и никогда не забудем удары тысяч "Шахедов" по нашим мирным городам и людям,

– отметили в министерстве.

Там также отметили глубокий кризис внутренней политики Ирана. И, как неоднократно подчеркивал президент Зеленский, иранский режим уже давно должен был уйти.

"Режим тратил колоссальные ресурсы именно на насилие, убийства и хаос, а не на обеспечение собственных людей, экономическое положение которых продолжало ухудшаться с каждым годом... Причиной нынешних событий является именно насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особенно большие масштабы", – добавили в МИД.

В ведомстве отметили, что иранские власти могли предотвратить силовой сценарий, но проигнорировала дипломатию и затягивала время, надеясь ввести в заблуждение международное сообщество.

Подтверждаем нашу неизменную позицию: мы желаем безопасности, процветания и свободы иранскому народу, а также стабильности и процветания Ближнему Востоку. Мы благодарим всех в мире, кто поддерживал и поддерживает иранский народ в это сложное время,

– резюмировали в МИД.

Что известно об атаке на Иран?