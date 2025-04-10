США и Россия провели обмен заключенными
- США и Россия провели обмен заключенными в Абу-Даби: Россия освободила Ксению Карелину, а США – Артура Петрова.
- ЦРУ заявило о важности поддержания связей с Россией, несмотря на существующие проблемы, и выразило желание продолжать сотрудничество.
Вашингтон и Москва в четверг, 10 апреля, провели обмен заключенными в знак укрепления доверия. Обмен состоялся в столице ОАЭ Абу-Даби.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Кого обменяли США и Россия
Издание сообщает, что в рамках обмена Россия уволила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную к 12 годам колонии строгого режима за пожертвования в пользу украинской благотворительной организации в Соединенных Штатах.
В ответ Вашингтон, согласно обнародованной информации, уволил Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу США за возможный экспорт чувствительной микроэлектроники.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф и высокопоставленный представитель российской разведки провели переговоры об обмене, что указывает на углубление связей между разведывательными службами двух стран. Американец присутствовал в аэропорту, где прошел обмен.
Этот обмен свидетельствует о важности держать линии связи с Россией открытыми, несмотря на глубокие проблемы в наших двусторонних отношениях. Хотя мы разочарованы тем, что другие американцы остаются незаконно задержанными в России, мы рассматриваем этот обмен как положительный шаг и будем продолжать работать над их увольнением,
– заявила пресс-секретарь ЦРУ.