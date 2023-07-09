Украина грамотно с этим работает: как наше государство помогает Западу пересмотреть свое видение России

Украина могла бы получить приглашение в НАТО уже в этом году, если бы не позиция Соединенных Штатов, политика которых по отношению к России опирается на устаревшие представления. Однако украинская дипломатия активно работает над тем, чтобы это изменить.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его мнению, Соединенные Штаты должны трезво оценивать ситуацию и не тешить себя иллюзиями относительно будущей стабильности России.

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На что опирается политика США в отношении России

Важно понимать, что для США главным конкурентом в мире является Китай. Россия же, по их мнению, в долгосрочной перспективе может присоединиться к антикитайскому блоку.

Такие соображения активно продвигают советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс. Последний накануне полномасштабного вторжения в Украину имел немного русофильские настроения, о чем свидетельствует его книга об американской дипломатии.

"Бернс поддерживает устаревшую политику США о неделимости России и ее роли как одной из опор американской политики. Украину же в своей книге он упоминает лишь в контексте того, что она находится в зоне влияния России и не должна вступать в НАТО. К сожалению, эта идея до сих пор является влиятельной в Америке", – объяснил Загородний.

Кроме того, существует и субъективная причина нерасположености Байдена к вступлению Украины в Альянс. В следующем году в Соединенных Штатах будут проходить президентские выборы, и Байден не хочет, чтобы его обвинили во втягивании Америки в прямое столкновение с Россией.

Россия гниет изнутри

Соединенным Штатам было удобно жить в мире, в котором есть стабильная Россия. Но в действительности такого мира уже не существует.

"Рейд Пригожина на Москву показал, что Россия гниет изнутри. И даже если Путин останется ее лидером, нет никаких гарантий, что Россию не поглотит хаос", – пояснил Загородний.

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Также нет никаких гарантий, что в таких условиях Россия сможет контролировать свои ядерные хранилища. А это один из самых больших страхов Соединенных Штатов.

Само мнение, что Россия может быть слабой, прямо противоречит традиционной политике США. Обстоятельства намекают, что нужно готовиться к возможному распаду России со всеми вытекающими последствиями.

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Как Украина реагирует на эту ситуацию

Такая ситуация придает убедительности украинской позиции. Ведь если Россия так слаба внутри, нет смысла бояться украинской победы в войне. Именно этот нарратив Владимир Зеленский активно продвигает в своих интервью.

Украинские власти накануне саммита в Вильнюсе действуют достаточно грамотно. Мы понимаем настроения Вашингтона, и в ответ действуем "по-американски", организовывая альянсы. Это создает неудобную ситуацию для Соединенных Штатов, когда их позиция может совпасть с позицией пророссийской Венгрии,

– убежден Загородний.

Показательно, что в то же время Великобритания заявляет, что готовится к распаду России . Политолог предположил, что опыт имперского господства делает Британию более чувствительной к этой теме, и это может помочь Украине повлиять на инертную политику Вашингтона.

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