Трамп был шокирован: что повлияло на изменение позиции США по поставкам оружия Украине

США в течение короткого времени кардинально изменили свою позицию по поставкам оружия Украине. Сначала Пентагон остановил военную поддержку, а вскоре Дональд Трамп заявил, что предоставит нашей стране дополнительное оружие.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с 24 Каналом предположил, что стало толчком для США по восстановлению военной помощи Украине. Также президент США может одобрить пакет военной поддержки нашей стране стоимостью около 300 миллионов долларов. В него могут войти ракеты для ЗРК Patriot.

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Что возмутило Трампа в разговоре с Путиным?

Ус отметил, что для Украины прекращение поставок вооружения со стороны США было очень негативной новостью. Однако все изменилось после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Все больше политологов выдвигают версию, что инициатором остановки поставок оружия был именно Пентагон. Возможно, даже заместитель главы ведомства Элбридж Колби. Однако это не было согласовано с Белым домом,

– предположил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Поскольку Трамп готовился к телефонному разговору с Путиным, то решил, пусть эта информация появится. Он, вероятно, посчитал, что во время беседы глава Кремля, узнав об остановке поставок вооружения Украине, в ответ пойдет на договоренности о прекращении огня.

Однако во время разговора Путин заявил, что не собирается этого делать, а приостановление военной помощи Киеву ни на что не влияет.

Конечно, Трамп был шокирован. Поэтому впервые с начала всех разговоров между ним и Путиным во время второй его каденции не было положительных реляций по этому общению. Наоборот, со стороны президента США была довольно жесткая критика этого разговора,

– подчеркнул Ус.

Соответственно у Трампа возникло внутреннее желание наказать Россию за отказ идти на прекращение огня.

Поэтому сейчас изменилась риторика Трампа в отношении Москвы и Киева. Это произошло не потому, что он так полюбил Украину, а потому, что понимает – политика России делает из него дурака,

– объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

В понедельник, 14 июля, он анонсировал заявление по России. Можно, по мнению Ивана Уса, строить различные сценарии. В частности, Трамп может объявить о новых военных поставках для Украины, а также об усилении санкционного давления на Россию.

Речь идет о законопроекте сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя по новым санкциям против России и о возможном введении 500% тарифов для стран, покупающих российские энергоресурсы.

Добавим, что Дональд Трамп в разговоре с журналистами в очередной раз подчеркнул, что "разочарован Россией". Он также заявил, что 14 июля сделает "важное заявление" по Москве.

Кроме того, президент США якобы заключил соглашение с НАТО, в соответствии с которым, Соединенные Штаты будут предоставлять оружие для Украины именно через Североатлантический Альянс, и НАТО будет платить за него.