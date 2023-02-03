США якобы предлагали России мир за оккупированные территории: зачем Кремль разгоняет этот фейк

Россия постоянно прибегает к распространению в сети разнообразной дезинформации, чтобы ввести людей в заблуждение. Новым фейком, запущенным агрессором, является то, что США якобы предлагали ей "мир в обмен на территории Украины".

Об этом 24 Каналу сказал социолог, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганде Дмитрий Громаков. По его словам, все это часть масштабного наступления, о котором в последнее время много говорится.

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Зачем Россия разгоняет фейк

Громаков обратил внимание, что Путин вернул Герасимова руководить войной в Украине. А согласно его доктрине, война должна проходить на разных плоскостях. Речь идет и об информационном, и о политическом, и о милитарном пространстве, то есть линии боевого столкновения.

Для того чтобы посеять сомнения в необходимости противостоять какому-то российскому нашествию разгоняется вот это предательство наших партнеров о том, что они готовы якобы общаться с Путиным, чтобы обрести какой-то мир, который лучше, конечно, хорошей войны в обмен на украинские территории,

– сказал социолог.

Однако, по его словам, вполне понятно, что наше политическое руководство, военные и украинцы в целом четко подчеркнули, что никаких переговоров и уступок по территориям ради мира не может быть.

То есть, добавил социолог, условие одно – освобождение абсолютно всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Поэтому все это часть масштабного наступления, о котором сейчас много говорится. И это российское нашествие начинается с такой информационной подготовки.

Уступки только разожгут аппетит агрессора

Эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганде отметил, что правда у всех своя, но истина – всеобщая. И истина состоит в том, что Россия начала захватническую войну против Украины.

И это понимает мир, это понимают наши партнеры, что любые уступки на этом пути только разожгут аппетит агрессора и этим все не закончится,

– подчеркнул Громаков.

То есть, добавил он, Россия будет милитаризовываться и диктовать с позиции силы свои правила и нарративы, пытаясь таким образом влиять на мировой порядок, где сила международного права сменится правом силы.

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Российские пропагандисты бросают много фейков и манипулятивных тезисов и ищут разные точки вброса. Среди них есть традиционные медиа, сайты-мусорки, псевдоэксперты, You Tube, а также мессенджеры. Как отмечает медиаэксперт и фактчекерша Алена Романюк, фейк не вреден, пока его не начинают массово распространять.

Россия пытается дегуманизировать украинцев и распространяет откровенные фейки. Пропагандисты заявляют, что Украина хочет смерти российских детей. В сети, в частности, распространяют фото плитки шоколада, которая называется "Смерть Алешки". На ее обертке изображен ребенок в шлеме и с траурной лентой.

Следует заметить, что решение партнеров предоставить Украине танки изрядно испугало россиян и их пропаганду. Дошло до того, что в эфирах уже говорят о том, что так России и до поражения в войне не совсем далеко.