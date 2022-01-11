В США конгрессмены-республиканцы предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", – СМИ

Группа конгрессменов от Республиканской партии намерена внести на рассмотрение законопроект, который объявит Украину страной "НАТО-плюс". Это позволит существенно увеличить военную помощь.

Как законопроект повлияет на историю

Кроме того, законопроект инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Детали рассказал Майкл Маккол – представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам.

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Политик отметил, что у дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.

Владимир Путин должен принять во внимание, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе,

– подчеркнул Маккол.

Если законопроект примут, финансирование поставок летальной помощи Украине существенно возрастет. В частности, речь идет о противовоздушном и противокорабельном оружии.

Кроме того, документ дает четко понять, что требования Путина являются неприемлемыми и противоречат интересам нацбезопасности США.

Соавторами законопроекта стали:

Майк Роджерс;

Майк Тернер;

Элис Стефаник.

Нападение России на Украину будет концом безопасности

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что нападение России на Украину будет концом любой безопасности в мире.

Зато победа Украины будет означать победу всех ее западных союзников.

Самым большим поражением станет продолжение войны в Украине или эскалация ситуации.

Если же агрессия России вспыхнет с новой силой, это будет означать вердикт для НАТО.

Ермак отметил, что в случае нового вторжения России более 90% украинцев будут защищать Родину.

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