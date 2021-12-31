В США лесные пожары уничтожили сотни жилых домов
Источник:CNN
Центральную часть американского штата Колорадо 30 декабря накрыли сильнейшие лесные пожары. В результате огненной стихии уже пострадали по меньшей мере 6 человек.
Местных жителей эвакуировали
Пожар вызвал сильный ветер, который двигался со скоростью 128 – 160 километров в час. Об этом заявили представители местных властей.
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Кое-где порывы ветра достигали даже 184 километров в час.
Из-за огненной стихии жителям городов Супериор и Луисвилл в округе Боулдеру пришлось эвакуироваться. Кроме того, в более безопасное место перевезли пациентов местной больницы.
Последствия пожара
- По оценкам шерифа города Супериор Джо Пелле, огонь уничтожил около 580 жилых домов и других сооружений.
- Стихия охватила торговый центр и гостиницу.
- В Луисвилле пожар раскинулся почти на 650 гектаров.
- Правоохранители допускают угрозу летальных исходов.
Из-за пожара штат оказался в сильном дыму / Фото KMGH
Очень мало времени, чтобы выбраться из дома и унести важные вещи. Восстановление жизни станет тяжелым процессом для пострадавших семей Колорадо,
– подчеркнул шериф.
Он рассказал, что пожар мгновенно уничтожил целое футбольное поле. Всю ситуацию усугубляет еще и сильный дым, накрывший города.
Торнадо в Кентукки
10 – 11 декабря по американскому штату Кенкукки пронесся сильный ураган. В результате погибли по меньшей мере 74 человека, еще сотню разыскивали.
Президент США Джо Байден признал торнадо в Кентукки крушением федерального уровня. В штате объявили чрезвычайное положение.
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