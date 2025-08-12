Об этом 24 Каналу сказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Он отметил, что с российским диктатором нельзя ни о чем договариваться.

Сейчас украинцы и большинство лидеров европейских стран осознали, что Путина остановит только разгром его армии и распад России. Другого варианта, в частности договориться с диктатором, просто нет. Однако американский президент пока этого не понимает.

Я думаю, что американское общество скоро поймет это. Хотя сейчас американцы очень далеки от этих проблем. У них свое мировоззрение. И, к сожалению, они до сих пор поддаются российской пропаганде. Однако рано или поздно они это осознают,

– сказал Закаев.

По его словам, когда начиналась война в Республике Чечня практически весь мир был на стороне России и принимал то, что говорили в Кремле. С тех пор прошло 25 лет. Сегодня разница в том, что Европа осознает, что такое Россия, ведь чувствует угрозу. Азербайджан и Армения избавляются от российского влияния.

Все они осознают, что пока есть российское влияние, то война неизбежна. Не может идти речь о стабильности в мире, пока Россия сохраняет свою имперскость. Чтобы изменить это нужен военный разгром. Поэтому США вместо того, чтобы заигрывать с Путиным, пытаясь склонить его, к каким-то логическим вещам, на которые диктатор никогда не пойдет, должны были бы усилить Украину и ВСУ.