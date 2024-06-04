Байден заявил о готовности разместить войска на Тайване, если Китай нападет

В последние дни напряжение между Тайванем и Китаем снова возросло. В частности, Байден заявил о том, что США могут разместить свои войска в Тайване в случае вторжения Китая.

Напомним, что недавно в Минобороны Китая заявили о том, что китайские военные готовы силой остановить независимость Тайваня. В то же время Министр обороны Китая Дон Цзюнь раскритиковал власти США за неофициальные связи с Тайванем.

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Что известно об отправке войск США в Тайвань

Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и т.д,

– заявил Байден.

Впрочем, он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от обстоятельств.

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус", – добавил президент США.

Он также отметил, что его страна будет продолжать поставлять мощности в Тайвань и проводит консультации с союзниками США в регионе.

Напряжение в отношениях между Китаем и Тайванем: последние новости