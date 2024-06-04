Байден заявил о готовности разместить войска на Тайване, если Китай нападет
Источник:Time
В последние дни напряжение между Тайванем и Китаем снова возросло. В частности, Байден заявил о том, что США могут разместить свои войска в Тайване в случае вторжения Китая.
Напомним, что недавно в Минобороны Китая заявили о том, что китайские военные готовы силой остановить независимость Тайваня. В то же время Министр обороны Китая Дон Цзюнь раскритиковал власти США за неофициальные связи с Тайванем.
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Что известно об отправке войск США в Тайвань
Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и т.д,
– заявил Байден.
Впрочем, он отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от обстоятельств.
"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус", – добавил президент США.
Он также отметил, что его страна будет продолжать поставлять мощности в Тайвань и проводит консультации с союзниками США в регионе.
Напряжение в отношениях между Китаем и Тайванем: последние новости
- Глава Пентагона тоже не остался в стороне и прокомментировал вероятность конфликта между США и Китаем. По его словам, такой конфликт не является ни близким, ни неизбежным.
- Известно, что на фоне учений Китая, Тайвань перевел войска в повышенную боевую готовность. В то же время, по словам Министерства обороны Тайваня, провокации со стороны Пекина ставят под угрозу региональный мир.
- Стоит отметить, что Китай открыто угрожал Тайваню и заявил, что руководство Тайваня "подталкивает остров к войне" и предупредил о дальнейших "контрмерах".