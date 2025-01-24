У Трампа готовы предоставить гарантии безопасности Украине, которые США признают неизбежными, – Bloomberg

Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента США Дональда Трампа обязательств принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Отмечается, что дипломатическое давление для прекращения российского вторжения растет.

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Как Трамп относится к гарантиям безопасности

По словам источников, союзники в целом соглашаются с Владимиром Зеленским, что войска США должны будут стать частью любых будущих миротворческих сил в Украине, чтобы эти усилия действительно гарантировали безопасность.

Европейские союзники Украины заявили, что США могут поддержать эту идею, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. В то же время они отметили, что подробно говорить о том, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, еще рано.

Как отметили в Bloomberg, если бы европейские союзники были вынуждены отправить войска самостоятельно, это могло бы подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО. По словам высокопоставленного чиновника европейского правительства, это означало бы фактический конец трансатлантического сотрудничества в Альянсе.

Скептицизм Трампа относительно поддержки Украины, возможно, смягчился. По словам высокопоставленного западного дипломата, который общался с командой президента по этому вопросу, его команда продемонстрировала готовность к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они частно признают неизбежными,

– говорится в материале.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую часть выполнения любой потенциальной сделки. По словам того же дипломата, европейцы понимают, что США ожидают от них основной части войск, а Трамп в целом считает войну в Украине европейским делом.

Команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена заниматься непосредственно восстановлением Украины. Высокопоставленный дипломат объяснил, что США предлагают, чтобы этим занимался частный сектор, однако дискуссии все еще продолжаются.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что любая действенная миротворческая миссия, развернутая в Украине, должна включать войска Соединенных Штатов. Он также отметил, что без долгосрочных обязательств со стороны своих западных союзников Путин использует прекращение огня как возможность перевооружиться и начать новое наступление.