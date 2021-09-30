США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре
Источник:Укринформ
США могут ввести санкции против "Северного потока-2" уже в декабре 2021 года. Ограничения могут наложить на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации газопровода.
Экс-посол США в Германии и руководящий партнер McLarty Associates Ричард Берт отметил, что американские конгрессмены могут обсудить этот вопрос в октябре. Соответствующее заявление Берт сделал в рамках онлайн-дискуссии на платформе Боннского международного форума по безопасности.
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Очень вероятно, что в декабре будет дебатироваться предложение, чтобы наложить американские санкции на любую организацию, привлеченную к планированию, строительству или эксплуатации Северного потока-2,
– подчеркнул Берт.
Он напомнил, что Палата представителей единодушно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США. В частности, речь идет о законодательстве относительно санкций.
Вето со стороны президента США Джо Байдена Берт назвал "маловероятным". По словам экс-посла, администрация будет стремиться к вето. В то же время "администрация Байдена слабеет".
"Второе дыхание" для Украины
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в настоящее время России не удалось сильно продвинуться вперед.
- По словам политика, "учитывая то, как завершились выборы в Германии, у нас появилось второе дыхание в этой борьбе".
- Арахамия подчеркнул, что Россия уже показала: она готова использовать "Северный поток-2", как оружие. Цену на газ в Европе "раскачали" уже до фактически 1 тысячи евро.
- Глава фракции "Слуга народа" также заявил: главным союзником Украины в вопросе борьбы с газопроводом является Польша. Она заняла очень жесткую риторику в отношении Германии.