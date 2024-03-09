Трамп хотел бы, но есть нюанс: действительно ли США могут выйти из НАТО

В Европе призывают готовиться к выходу Соединенных Штатов из НАТО, если Дональд Трамп победит на президентских выборах. Такое желание Трампа вполне реально, однако возможности у него ограничены.

Дело в том, что президент США не может единолично принять подобное решение. Подробно эту перспективу в эфире 24 Канала проанализировал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, объяснив, на что же будет способен Трамп.

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Трамп не может принять решение единолично

Издание The Telegraph опубликовало материал, в котором утверждают, что в Европе призывают готовиться к выходу США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Кроме того, возможное президентство Трампа вызывает беспокойство в Европе относительно продолжения американской поддержки Украины и союзников по НАТО.

Речь идет не об официальном выходе (США из НАТО – 24 Канал), потому что не президент Соединенных Штатов принимает такое решение. Для этого нужно решение и Сената, и Конгресса. Если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс,

– отметил Тарас Жовтенко.

Дело в том, что еще в первую каденцию Дональда Трампа как Конгресс, так и Сенат США понимали, что действующий на тот момент президент может принимать эксцентричные внешнеполитические решения, которые стратегически будут влиять на внешнюю безопасность США.

Поэтому президенту Соединенных Штатов (независимо, кто это) на законодательном уровне запретили принимать единоличные решения о выходе из любых международных союзов или организаций. Поэтому если же Трамп будет планировать выход США из Североатлантического альянса, должен будет формировать большинство в Сенате и Конгрессе, которое бы это решение поддержало. Этот процесс может затянуться на годы.

Возможные манёвры

Если говорить о практической плоскости возможного президентства Трампа, то здесь действительно могут быть нюансы.

Специфика 5-й статьи Вашингтонского договора не требует от каждой страны-участницы НАТО отправлять войска или оказывать военную помощь против страны члена Альянса, который подвергся вооруженному нападению 3-й стороны,

– пояснил Жовтенко.

Поэтому в случае, если, например, Россия даже гибридно нападет на условную страну Балтии, то это не означает, что все 32 страны-члены Альянса соберут свои армии и пойдут защищать государство, подвергшееся нападению.

Североатлантический (Вашингтонский договор)

Это международное соглашение, которое 4 апреля 1949 года в Вашингтоне заключили западноевропейские и североамериканские страны с целью объединения усилий для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом регионе. Договор стал учредительным документом создания Североатлантического альянса (НАТО).

Скорее всего, что при таких обстоятельствах будут воевать 3 – 4 страны, все остальные же – будут обеспечивать логистику, финансы, работу ВПК и тому подобное.

"Этот механизм настроен на то, чтобы принимать уникальные решения в соответствии с каждой угрозой, которая может возникнуть перед Альянсом. Соединенные Штаты всегда были краеугольным камнем Альянса в практическом военном смысле, но от них никогда не требовалось принимать прямое участие в этой системе коллективной безопасности. Здесь Трамп и может маневрировать", – отметил эксперт-международник.

Именно к этому и готовятся европейские лидеры. По меньшей мере сейчас пытаются максимально быстро раскрутить собственные ВПК, чтобы наполнить собственные склады оружием. Таким образом соответственно меньше зависеть от американцев.

НАТО частично зависит от США

Есть принципиальное различие между военно-техническим потенциалом Соединенных Штатов Америки и военно-техническим потенциалом европейских стран.

У США на складах очень много и оружия, и боеприпасов. Это ядерная супердержава, которая имеет национальные интересы на глобальном уровне во всех уголках планеты. Для того чтобы эти национальные интересы, при необходимости, подкреплять, в том числе, и военным потенциалом, нужен соответствующий военный ресурс. У них он есть,

– подчеркнул Жовтенко.

Во многом на этот ресурс и полагается Североатлантический ресурс, чтобы обеспечить боеспособность собственных армий и системы коллективной системы в целом. Хотя, собственно, это не означает, что Европейский Союз не имеет нужного потенциала. Он все же может гарантировать безопасность Восточного фланга НАТО и быть автономным от американского ресурса.

Заметим, недавно Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать "недобросовестных" союзников по НАТО, которые, по его мнению, тратят слишком мало средств на оборону.

"Конечно, НАТО улучшили свои позиции по сравнению с, например, 2014 годом. Теперь из 32 стран-членов НАТО, 14 – тратят 2% ВВП и более на собственную безопасность и оборону. Но понятно, что это далеко не все 100%. Во времена своего президентства Трамп действительно подтолкнул европейских союзников к пониманию безопасности в их странах и на Европейском континенте в целом", – отметил Жовтенко.

В определенной степени замечание Трампа относительно расходов стран ЕС на оборону является объективным. Однако подобные заявления из-за их манипулятивного подтекста являются более деструктивными, чем такими, что помогают.

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