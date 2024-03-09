Европа должна быть готова к выходу США из НАТО, если Трамп станет президентом, - The Telegraph

Страны Европы должны подготовиться к возможному выходу США из НАТО в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом. Вероятность такого сценария все больше беспокоит политиков.

Свои опасения высказал ряд дипломатов из стран-членов НАТО. По их мнению, европейским столицам необходимо “осуществить планирование” и пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз со стороны Трампа.

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К чему готовиться миру

Дональд Трамп ранее уже заявлял, что будет "поощрять" Россию атаковать членов НАТО, которые не выполнили свои финансовые обязательства. В то же время бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предсказал, что Трамп попытается выйти из альянса, если его переизберут президентом.

В прошлом месяце журналисты The Telegraph писали, что правительство Великобритании не имеет плана на случай развития такого сценария. Однако другие страны начали понимать, что приготовления все же должны быть сделаны.

Один из европейских дипломатов сказал, что комментарии Трампа обычно вызывают беспокойство и "никто не знает, что он собирается делать дальше".

Влияние Трампа на НАТО

Чиновники убеждены, что страны НАТО должны "спланировать" сценарий действий на случай, если Трамп ослабит преданность США европейским союзникам.

Однако диполоматы также отмечают, что в НАТО стало значительно больше стран, достигших целевого показателя в 2% ВВП, потраченных на оборону. Таким образом члены НАТО могут сказать Трампу, что он получил то, чего хотел.

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