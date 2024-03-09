Европа должна быть готова к выходу США из НАТО, если Трамп станет президентом, - The Telegraph
Источник:The Telegraph
Страны Европы должны подготовиться к возможному выходу США из НАТО в случае, если Дональд Трамп снова станет президентом. Вероятность такого сценария все больше беспокоит политиков.
Свои опасения высказал ряд дипломатов из стран-членов НАТО. По их мнению, европейским столицам необходимо “осуществить планирование” и пересмотреть текущий оборонный потенциал в свете угроз со стороны Трампа.
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К чему готовиться миру
Дональд Трамп ранее уже заявлял, что будет "поощрять" Россию атаковать членов НАТО, которые не выполнили свои финансовые обязательства. В то же время бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предсказал, что Трамп попытается выйти из альянса, если его переизберут президентом.
В прошлом месяце журналисты The Telegraph писали, что правительство Великобритании не имеет плана на случай развития такого сценария. Однако другие страны начали понимать, что приготовления все же должны быть сделаны.
Один из европейских дипломатов сказал, что комментарии Трампа обычно вызывают беспокойство и "никто не знает, что он собирается делать дальше".
Влияние Трампа на НАТО
Чиновники убеждены, что страны НАТО должны "спланировать" сценарий действий на случай, если Трамп ослабит преданность США европейским союзникам.
Однако диполоматы также отмечают, что в НАТО стало значительно больше стран, достигших целевого показателя в 2% ВВП, потраченных на оборону. Таким образом члены НАТО могут сказать Трампу, что он получил то, чего хотел.
Выборы в США: последние новости
- 5 марта состоялись праймериз в 15 штатах и американском Самоа. Предварительные результаты президентских праймериз Демократической и Республиканской партий соответствуют ожиданиям. В большинстве штатов нынешний президент США Джо Байден и бывший Дональд Трамп вышли победителями.
- В то же время Дональда Трампа дисквалифицировали из избирательного списка на праймериз в штате Иллинойс. Это сделали в соответствии с 14 поправкой, которая запрещает баллотироваться мятежникам. Именно таким Трампа признал суд. Ранее похожая ситуация произошла в штате Колорадо, где также дисквалифицировали бывшего президента США. Однако уже потом Верховный суд США возобновил участие Трампа в праймериз в Колорадо.
- Днем 6 марта политик и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что покидает гонку на пост президента США. Она была единственной соперницей Дональда Трампа в предвыборной президентской кампании Республиканской партии.
- Ранее действующий президент Джо Байден прошел ежегодный медосмотр. Согласно выводам врачей, у него нет проблем со здоровьем, поэтому он способен выполнять свои должностные обязанности. Стоит отметить, что Байден является старейшим президентом в истории США.