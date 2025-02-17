США могут вывести часть войск из Европы, – Bloomberg

Соединенные Штаты, вероятно, останутся в НАТО, хотя могут уменьшить количество своих военных в Европе. Они могут сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне во время Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Покинут ли военные США Европу

По словам адмирала, США не покинут НАТО, однако возможно сокращение контингента из 100 тысяч военных в Европе из-за роста стратегических вызовов в Тихоокеанском регионе.

В Мюнхене европейские лидеры были шокированы разговором Трампа и Путина и их желанием встретиться лично. Европа боится быть выброшенной из переговоров.

Драгоне отметил, что европейские страны должны активнее укреплять собственную обороноспособность, поскольку американская военная поддержка может уменьшиться.

"Существует некий дисбаланс, поэтому нам нужно восстановить баланс", – сказал адмирал, назвав "кощунством" то, что Европа не в состоянии защитить себя.

Любое сокращение военного присутствия США в регионе НАТО должно воспринимать с "оперативным подходом", подчеркнул адмирал.