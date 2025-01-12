Трамп захочет зарабатывать: сможет ли Европа заменить США в помощи Украине

Есть опасения, что США прекратят военное финансирование Украины. Это может привести к негативным последствиям для ВСУ, однако у нашего государства остается еще один весомый партнер - Европа. Интересно, какой будет позиция лидеров там.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что в Европе есть колоссальная сумма российских денег. Этого Украине может хватить примерно на 6 лет, чтобы активно отстраиваться и покупать оружие.

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Финансовый компонент положения Украины

Олег Лесной отметил, если Соединенные Штаты Америки откажутся предоставлять военную поддержку нашему государству, то деньги в этой ситуации могут сыграть важную роль для Украины.

США в эпоху Дональда Трампа будет зарабатывать. Если он будет видеть, что это деньги условно европейские, а не его и они идут в американский бюджет, то, я не думаю, он не будет выступать против такой выгоды,

– предположил он.

Если в Европе смогут пойти на такой серьезный шаг, то есть предоставлять доступ Украине к российским активам, то вопрос, где брать нашему государству деньги на военные нужды закрылся бы.

Европейские эксперты уже давно говорят об этом, прописывая процедуры. Остался бы только вопрос о большом дефиците политической воли (в Европе – 24 Канал). Если бы и это удалось решить, то Украина могла бы получать все необходимое оружие,

– сказал он.

К слову, Украина и Италия обсуждают использование доходов от замороженных российских активов для закупки итальянских систем ПВО и боеприпасов. Итальянская сторона подтвердила готовность поддерживать Украину и способствовать использованию ресурсов ЕС для развития нашей промышленности.