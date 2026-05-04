США начали вывод своих военных из Германии, – Bild

Соединенные Штаты уже начали вывод 5 тысяч своих военных с тренировочного полигона Графенвер в Германии. Речь идет, вероятно, о бригаде Stryker, которая базируется в городе Фильзек (Бавария).

Об этом говорится в материале Bild.

Как США выводят свои войска из Германии?

Всего в Германии дислоцировано около 40 тысяч американских военных. В Графенвере во время ротаций находится примерно 16 тысяч солдат, в Фильзеке – около 10 тысяч.

Полигон также является крупнейшим американским учебным центром за пределами США. Вместе с военными в регионе проживают их семьи и гражданский персонал – всего более 30 тысяч американцев.

В Пентагоне заявили, что вывод войск планируется завершить в течение 6 – 12 месяцев.

Мэр города Фильзек Торстен Гредлер назвал решение "очень серьезным ударом", отметив, что американское присутствие является важной частью экономики региона, который считается одним из наименее развитых в Баварии.

В то же время полного закрытия базы не планируется: после сокращения там останутся от 5 до 8 тысяч военных.

Как сообщается, сокращение контингента может быть связано с политическими напряжениями, в частности критическими заявлениями немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно положение США в переговорах о завершении войны между Ираном и Израилем.

Ранее на этой неделе политик заявил, что Иран "унизил" США, а также поставил под сомнение стратегию Дональда Трампа по завершению конфликта.

Стоит отметить, что в 2020 году, Дональд Трамп уже инициировал план вывода войск из Фильзека, однако тогда процесс остановился после смены администрации в США. По оценкам американских экспертов, нынешнее сокращение может ослабить восточный фланг НАТО в Европе, поскольку вместе с военными будет выведено часть специалистов, в частности танкистов, артиллеристов и пилотов.

С чего все началось?

Недавно Дональд Трамп опубликовал пост, в котором сообщил: США рассматривают возможное сокращение войск в Германии. Это заявление американского лидера стало неожиданностью для Пентагона. Чиновники считают, что сокращение американского присутствия в Германии может ослабить сдерживание России, которая, по оценкам европейских чиновников, может представлять угрозу НАТО в будущие годы.

Уже 1 мая стало официально известно, что США выводят 5000 своих военных из Германии.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила, что Альянс уже сотрудничает с США, чтобы понять решение Трампа. Она отметила, что этот шаг подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону и брала на себя большую долю ответственности за безопасность региона.

К слову, в интервью для 24 Канала генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан отметил, что за четыре года войны в Украине Европа наконец начала четче осознавать масштабы российской угрозы. Он также отметил, что механизм предоставления дешевых кредитов на закупку вооружений является важной составляющей усиления обороноспособности европейских стран.