США накрыл мощный шторм: в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение
Источник:CNN
На северо-восточном побережье США бушует мощный шторм. Из-за этого губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местных жителей призвали готовиться к ухудшению погоды.
Сильные ливни в США уже затопили дороги и вызвали ряд ДТП. Однако непогода и не думает отступать. Метеорологи прогнозируют, что дожди и ураганы усилятся в регионах накануне Хеллоуина.
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Шторм также вызвал оползни и наводнения. Десятки тысяч людей остались без электричества. В частности, в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон. Более того, непогода повлекла смерть двух человек вблизи Сиэтла.
Сильный дождь в Нью-Йорке, смотрите видео:
Транспорт ездит в привычном режиме
Вдоль всего северо-восточного побережья от Делавэра до центра штата Мэн накануне объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах скорость ветра составляла 95 километров в час.
Правда, пригородные поезда и метро Нью-Йорка работают в обычном режиме. Так же и в Нью-Джерси, но там были незначительные задержки.
Ураган Ида в США
Ураган Ида накрыл побережье Мексиканского залива 29 августа. Непогода даже изменила течение реки Миссисипи.
Стихия добралась до Нью-Йорка. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Сначала сообщили о более 10 погибших, однако позже число жертв возросло до по меньшей мере 15. В частности, в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси семья утонула в собственной квартире.