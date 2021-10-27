США накрыл мощный шторм: в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение

На северо-восточном побережье США бушует мощный шторм. Из-за этого губернаторы Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение. Местных жителей призвали готовиться к ухудшению погоды.

Сильные ливни в США уже затопили дороги и вызвали ряд ДТП. Однако непогода и не думает отступать. Метеорологи прогнозируют, что дожди и ураганы усилятся в регионах накануне Хеллоуина.

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Шторм также вызвал оползни и наводнения. Десятки тысяч людей остались без электричества. В частности, в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон. Более того, непогода повлекла смерть двух человек вблизи Сиэтла.

Сильный дождь в Нью-Йорке, смотрите видео:

Транспорт ездит в привычном режиме

Вдоль всего северо-восточного побережья от Делавэра до центра штата Мэн накануне объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах скорость ветра составляла 95 километров в час.

Правда, пригородные поезда и метро Нью-Йорка работают в обычном режиме. Так же и в Нью-Джерси, но там были незначительные задержки.