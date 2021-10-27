Сильні зливи у США вже затопили дороги та спричинили низку ДТП. Однак негода й не думає відступати. Метеорологи прогнозують, що дощі та урагани посиляться у регіонах напередодні Геловіну.

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Шторм також спричинив зсуви ґрунту та повені. Десятки тисяч людей залишились без електрики. Зокрема, в штатах Каліфорнія, Вашингтон та Орегон. Ба більше, негода спричинила смерть двох людей поблизу Сієтла.

Сильний дощ у Нью-Йорку, дивіться відео:

Транспорт їздить у звичному режимі

Вздовж всього північно-східного узбережжя від Делавера до центру штату Мен напередодні оголосили штормове попередження. У деяких регіонах швидкість вітру становила 95 кілометрів за годину.