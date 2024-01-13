США нанесли новый удар по хуситам в Йемене

Американские военные в ночь на 13 января нанесли дополнительный удар по хуситам в Йемене. Случилось это на следующий день после массированной атаки, участие в которой принимал не только Вашингтон, но и союзники, включая Британию.

Об этом заявили американские чиновники на условиях анонимности в комментарии Reuters и Sky News . Официальных заявлений как со стороны Белого дома, так и Пентагона пока не было.

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По информации Sky News, США нанесли удар с корабля ВМС. Нацелен удар был на радары хуситов.

В то же время на йеменском телеканале Al-Masirah сообщили, что взрывы прогремели в столице Сане. Добавим, что этот вещатель принадлежит и контролируется хуситами.

В Центральном командовании США сообщили, что военные нанесли удар ракетами Tomahawk Land Attack Missiles по радиолокационному объекту хуситов. Атака связана с ударами, нанесенными 12 января, и направлена на снижение способности боевиков атаковать морские суда, включая коммерческие.

Эти удары не связаны с операцией Prosperity Guardian, оборонной коалицией из более чем 20 стран, действующих в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе, и проводятся отдельно от нее

– подчеркнули в Центральном командовании США.

Ранее 12 января США предупредили суда под американским флагом держаться подальше от районов вокруг Йемена в Красном море и Аденском заливе в течение следующих 72 часов.

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