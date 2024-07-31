США нанесли удар по Ираку в целях самообороны, – Reuters

Во вторник, 30 июля, Соединенные Штаты нанесли удар по Ираку в целях самообороны, ведь росла региональная напряженность после удара Израиля по Бейруту.

Об этом сообщил изданию американский чиновник на условиях анонимности. Отмечают, что удар стал фактически ответом после удара Израиля по Бейруту, в результате которого, по заявлению ЦАХАЛ, был убит высший командир "Хезболлы".

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Пока неизвестно, был ли удар причиной взрывов, о которых сообщалось ранее на базе к югу от Багдада Сил народной мобилизации Ирака. Тогда в результате взрывов погибли 4 человека и 3 получили ранения.

В заявлении, сделанном после взрывов, Силы народной мобилизации не выдвинули никаких обвинений относительно того, кто отвечает.

Чиновник заявил, что удар был нанесен из-за угрозы силам коалиции во главе с США.

. Это был первый известный удар США по Ираку с февраля, когда американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана и поддерживаемыми им ополченцами.

Также агентство пишет, что Ирак – редкий союзник Тегерана и Вашингтона, на территории которого размещены 2500 американских военнослужащих и есть ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Что этому предшествовало