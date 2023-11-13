США нанесли удары по военным базам в Сирии

Вооруженные силы США ударили по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на востоке Сирии. Американские военные нанесли ответные удары на продолжающиеся нападения на американский личный состав в Ираке и Сирии.

Американские военные нанесли удары по востоку Сирии 12 ноября. Об этом говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина на сайте Пентагона о дополнительных военных ударах США в Сирии, информирует 24 Канал.

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Что известно об ударах со стороны США

В заявлении министра обороны США Ллойда Остина говорится, что объекты в Сирии используются КСИР и аффилированными с Ираном группами, в ответ на непрерывные атаки на американский личный состав в Ираке и Сирии.

Остин отметил, что удары были нанесены по объектам вблизи городов Абу-Камаль и Маядин.



У президента США Джо Байдена нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и он руководил сегодняшней акцией, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы,

— говорится в заявлении.

Последствия атаки

Чиновники обороны США сообщают, что по меньшей мере шесть проиранских бойцов были убиты при ударах США по восточной Сирии.

Все погибшие были на одном из двух пострадавших во время ударов мест.

Сирийская обсерватория по правам человека, которая мониторит состояние войны, сообщила о восьми погибших, включая "по крайней мере одного гражданина Сирии и Ирака".

Что этому предшествовало