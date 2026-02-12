Трамп закончит как Янукович, – историк объяснил, что сыграет против лидера США

В США крайне негативно воспринимают внутреннюю политику Дональда Трампа. В частности говорится о рейдах Службы иммиграционного и таможенного контроля. Вероятно, назревают серьезные протесты внутри страны. Возможны даже определенные аналогии с президентством Виктора Януковича.

Такое мнение 24 Канала высказал историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, отметив, что для Трампа это хорошо не закончится. По его словам, Янукович тоже так начинал.

"Ни Янукович, ни Трамп не считаются с реальностью. Они имеют свои большие или малые видения, но не учитывают то, что есть на самом деле", – высказался историк.

Чем Трамп похож на Януковича?

Ярослав Грицак считает, что сходство Януковича с Трампом в том, что это тип лидера, который ставит успех страны и партии в один ряд со своим личным успехом. Президент США этого не скрывает, ведь речь идет о собственном обогащении.

Я не думаю, что Трампу это удастся. Все-таки в США действуют институты, есть не малое количество людей, которые этому будут сопротивляться. Я не исключаю, что Трамп может прибегнуть к оружию, но надо ждать выборов в Конгресс,

– подчеркнул он.

Это важно, ведь сейчас популярность Трампа достаточно низкая. Ранее вся его политическая сила держалась на высоких рейтингах. Поэтому, по мнению историка, со временем Трамп начнет сдавать позиции.

Важно! Масштабную операцию ICE в Миннесоте под названием Operation Metro Surge решили свернуть после двух смертельных случаев и волны массовых протестов. Администрация Трампа прекратила активную фазу кампании. По словам Тома Гомана, который координировал операцию, ее результаты сделали штат менее привлекательным для преступников, а за время рейдов было задержано более 4 тысяч человек.

Кроме этого, президент США, вероятно, стремится занять важное место в геополитике. Подтверждением этого может стать Венесуэла и арест Николаса Мадуро.

США заявляют, что они являются пан-хозяином на двух американских континентах. Мол, они делают там, что хотят, и никто не может в это вмешаться. И в этом смысле они часто бывают эффективнее любого другого государства, в том числе и России,

– отметил Ярослав Грицак.

Он подчеркнул, что сам факт событий в Венесуэле сильно унизил Владимира Путина. Все потому, что Трампу удалось сделать то, на что рассчитывал кремлевский диктатор в случае с Украиной.

"Трамп пробует сойти с рельсов мирового лидерства. Европа и США могут быть мировым лидером только тогда, когда работают в рамках всего мира. Когда Трамп ограничивается только США, то он делает свою страну не большой, а малой", – отметил историк.

Грицак также добавил, если говорится мировое лидерство Китая, России, Европы и США, то не стоит забывать вопрос украинского фактора. Хотя Украина является не такой большой, как эти страны, но она является очень важной частью уравнения в отношениях между этими государствами.

