США назвали нелепыми обвинения в причастности к протестам в Казахстане

Белый дом призывает к мирным протестам в Казахстане. США называют бессмысленными обвинения России в причастности к беспорядкам.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США следят за ситуацией в Казахстане. Власти страны призывают быть сдержанными на фоне происходящих протестов.

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Обвинения России в причастности бессмысленные

Также Джен Псаки назвала нелепыми обвинения со стороны России, что США якобы причастны к протестам в Казахстане.

Есть некоторые сумасшедшие российские заявления о том, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь,

– сказала она.

Как реагирует Россия на ситуацию в Казахстане

У Владимира Путина отреагировали на протесты, охватившие Казахстан. Как заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, к ним за помощью не обращались. Кроме того, он утверждал, что страна сама должна решать свои проблемы.

Также на фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, а тот и с Владимиром Путиным. Говорили о ситуации в стране.

Из российского аэропорта "Внуково" вылетал самолет в Казахстан. Однако прямо во время полета его маршрут скрыли. Свой маршрут российский самолет Ту-214 скрыл после того, как вошел в воздушное пространство Казахстана. Среди вариантов, куда он мог лететь – аэропорт в Актау или в Алматы, или даже в столицу Нур-Султан.

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В Казахстане третий день продолжаются протесты из-за повышения цен на газ. Впоследствии, когда их снизили, люди выставили новые требования, в частности, отставку правительства. Ситуация обострилась 5 января, митингующие начали захватывать админздания. Есть первые жертвы в столкновениях с силовиками. В стране ввели чрезвычайное положение.