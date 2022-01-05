США назвали нелепыми обвинения в причастности к протестам в Казахстане

5 января 2022 , 19:57
Читати новину українською

Источник:

Белый дом

Белый дом призывает к мирным протестам в Казахстане. США называют бессмысленными обвинения России в причастности к беспорядкам.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США следят за ситуацией в Казахстане. Власти страны призывают быть сдержанными на фоне происходящих протестов.

Читайте также В Казахстане закрыли консульство США: американцев просят не выходить на улицы

Обвинения России в причастности бессмысленные

Также Джен Псаки назвала нелепыми обвинения со стороны России, что США якобы причастны к протестам в Казахстане.

Есть некоторые сумасшедшие российские заявления о том, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь,
– сказала она.

Важно! В Казахстане третий день продолжаются протесты из-за повышения цен на газ. Впоследствии, когда их снизили, люди выставили новые требования, в частности, отставку правительства. Ситуация обострилась 5 января, митингующие начали захватывать админздания. Есть первые жертвы в столкновениях с силовиками. В стране ввели чрезвычайное положение.

Как реагирует Россия на ситуацию в Казахстане

Вам будет интересно узнать о протестах в Казахстане: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик