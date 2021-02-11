США не будут колебаться в применении силы: главное из речи Байдена в Пентагоне
Президент США Джо Байден 10 февраля 2021 посетил Пентагон - военное ведомство страны. Там он выступил с программной речью.
Источник:твиттер президента Байдена
Среди прочего Байден говорил о том, при каких условиях Соединенные Штаты Америки пойдут на применение силы в других странах.
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Главное из речи Байдена в Пентагоне
- Военную силу на мировой арене США применять могут - но только в крайних случаях: "Я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первоочередной".
- Однако колебаний по применению силы в таких – крайних – случаях у Байдена не будет: "Как верховный главнокомандующий, я не буду колебаться в применении силы для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников США".
- Приоритет – это безопасность Америки: "Главная и непременное миссия Пентагона – сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах. Чтобы Америка была в безопасности".
Джо Байден также призвал "никогда не политизировать армию", и не допускать там расизма и харассмента.
Что известно об основах внешней политики Белого дома при Байдене
- Прошли времена, когда США уступали России. Если она продолжит агрессивную политику – придет расплата.
- Китай – главный конкурент США. Но Вашингтон и Пекин должны научиться эффективно сотрудничать.
- Санкции против Ирана, введенные еще Дональдом Трампом, снимать не будут. Ведь там и дальше обогащают уран.
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