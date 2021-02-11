Президент США Джо Байден 10 лютого відвідав Пентагон – військове відомство країни. Там він виступив із програмною промовою.

Серед іншого Байден говорив про те, за яких умов Сполучені Штати Америки підуть на застосування сили в інших країнах.

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Головне з промови Байдена у Пентагоні

Військову силу на світовій арені США застосовувати можуть – але тільки у крайніх випадках: "Я вважаю, що сила повинна бути крайньою мірою, а не першочерговою".

Однак вагань щодо застосування сили у таких – крайніх – випадках у Байдена не буде: "Як верховний головнокомандувач, я не вагатимусь щодо застосування сили для захисту життєво важливих інтересів американського народу і союзників США".

Пріоритет – це безпека Америки: "Головна і неодмінна місія Пентагону – стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії та перемагати у війнах. Щоб Америка була у безпеці".

Джо Байден також закликав "ніколи не політизувати армію", і не допускати там расизму та харасменту.

This afternoon, I’m visiting the @DeptofDefense and delivering remarks to our service members. Tune in. https://t.co/ReOiTXXeDj — President Biden (@POTUS) February 10, 2021

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