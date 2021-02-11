США не вагатимуться щодо застосування сили: головне з промови Байдена у Пентагоні
Президент США Джо Байден 10 лютого відвідав Пентагон – військове відомство країни. Там він виступив із програмною промовою.
Джерело:твіттер президента Байдена
Серед іншого Байден говорив про те, за яких умов Сполучені Штати Америки підуть на застосування сили в інших країнах.
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Головне з промови Байдена у Пентагоні
- Військову силу на світовій арені США застосовувати можуть – але тільки у крайніх випадках: "Я вважаю, що сила повинна бути крайньою мірою, а не першочерговою".
- Однак вагань щодо застосування сили у таких – крайніх – випадках у Байдена не буде: "Як верховний головнокомандувач, я не вагатимусь щодо застосування сили для захисту життєво важливих інтересів американського народу і союзників США".
- Пріоритет – це безпека Америки: "Головна і неодмінна місія Пентагону – стримувати агресію з боку наших ворогів і, якщо буде потрібно, вести бойові дії та перемагати у війнах. Щоб Америка була у безпеці".
Джо Байден також закликав "ніколи не політизувати армію", і не допускати там расизму та харасменту.
Що відомо про засади зовнішньої політики Білого дому за Байдена
- Минули часи, коли США поступалися Росії. Якщо вона продовжуватиме агресивну політику – буде розплата.
- Китай – головний конкурент США. Але з Вашингтон та Пекін повинні навчитися ефективно співпрацювати.
- Санкції проти Ірану, запроваджені ще Дональдом Трампом, знімати не будуть. Адже там і далі збагачують уран.
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