США против передачи новых Patriot Украине: какая система могла бы заменить их

Украина готова купить у США необходимые ей системы ПВО Patriot, однако американцы не спешат ни передать их в качестве помощи, ни продать. Основная задача этих комплексов – защита от ракетных атак врага. Однако они могут иметь и наступательный потенциал.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, уточнив, что дальность ракет Patriot против аэроцелей – 150 километров.

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Чего опасаются США, не давая Украине Patriot

Свитан отметил, что в свое время 1 – 2 такие установки позволили "отминусовать" вражеские самолеты на российской территории, были сбиты Су-34, Су-35, три Ми-8. Подобная ситуация со сбиванием Су-34 была и в Донецкой области.

Американцы прекрасно понимают, что если в Украине будет достаточное количество Patriot, то определенное количество из них будет переведено в наступательный режим, чтобы сбивать российские самолеты,

– озвучил Свитан.

По мнению военного эксперта, если сосредоточить Patriot в районе Гуляйполя или севернее, то он будет покрывать Азовское море, тогда там российская авиация не пролетит. Именно поэтому, по его убеждению, США больше не дают Украине системы Patriot.

"Потому что россиянам точно не понравится, когда один десяток их "Су" ляжет в Донецкой или Запорожской областях. США пытаются сохранить лицо и подтолкнуть те страны, в которых Patriot хранятся на складах, передать их Украине", – озвучил Свитан.

В Европе есть аналог американских Patriot

Летчик-инструктор считает, что Украине следует обратить внимание на европейские системы, которые являются подобными американским Patriot, и пытаться получить их как можно больше. Среди них – SAMP/T. Ранее Италия передала такой комплекс ВСУ.

"Есть сейчас смысл попробовать все комплексы SAMP/T, которые были изготовлены, забрать в Украину. Например, если такая система стоит на боевом дежурстве в Греции, а в это время в этой стране или в Германии лежит на складе Patriot, то немецкий можно развернуть в Греции, а греческий SAMP/T передать Украине", – считает Свитан.

Как отметил военный эксперт, ракеты к такому комплексу могут лететь за сотню километров и тоже способны перехватить российские самолеты. Тогда уже, по его мнению, никаких вопросов задавать Трампу, почему падают российские вертолеты, не будут, потому что для этого будут применяться не американские комплексы, а европейские.