Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, уточнивши, що дальність ракет Patriot проти аероцілей – 150 кілометрів.

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Чого остерігаються США, не даючи Україні Patriot

Світан зауважив, що у свій час 1 – 2 такі установки дозволили "відмінусувати" ворожі літаки на російській території, були збиті Су-34, Су-35, три Мі-8. Подібна ситуація зі збиттям Су-34 була і на Донеччині.

Американці чудово розуміють, що якщо в Україні буде достатня кількість Patriot, то певна кількість з них буде переведена у наступальний режим, аби збивати російські літаки,

– озвучив Світан.

На думку військового експерта, якщо зосередити Patriot в районі Гуляйполя або північніше, то він покриватиме Азовське море, тоді там російська авіація не пролетить. Саме тому, за його переконанням, США більше не дають Україні системи Patriot.

"Бо росіянам точно не сподобається, коли один десяток їхніх "Су" ляже на Донеччині чи Запоріжжі. США намагаються зберегти обличчя і підштовхнути ті країни, в яких Patriot зберігаються на складах, передати їх Україні", – озвучив Світан.

В Європі є аналог американських Patriot

Льотчик-інструктор вважає, що Україні слід звернути увагу на європейські системи, які є подібними до американських Patriot, і намагатися отримати їх якомога більше. Серед них – SAMP/T. Раніше Італія передала такий комплекс ЗСУ.

"Є зараз сенс спробувати всі комплекси SAMP/T, які були виготовлені, забрати в Україну. Наприклад, якщо така система стоїть на бойовому чергуванні в Греції, а в цей час в цій країні чи в Німеччині лежить на складі Patriot, то німецький можна розгорнути в Греції, а грецький SAMP/T передати Україні", – вважає Світан.

Як зазначив військовий експерт, ракети до такого комплексу можуть летіти за сотню кілометрів і теж спроможні перехопити російські літаки. Тоді вже, на його думку, ніяких питань ставити Трампу, чому падають російські гелікоптери, не будуть, бо для цього застосовуватимуться не американські комплекси, а європейські.