Дуда после переговоров с Келлогом объяснил, планируют ли США забирать войска из Европы

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что Вашингтон не планирует сокращать присутствие собственных войск в Европе.

Об этом он заявил после двусторонней встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, сообщает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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США не планируют сокращать присутствие собственных войск в Европе

Наоборот, по словам Дуды, Белый дом намерен усилить свое присутствие. Польский лидер надеется, что Вашингтон откроет новую военную базу на территории Польши.

"Я надеюсь, что "Форд Трамп" (база США – 24 Канал), о которой мы говорили во время первого срока президента Дональда Трампа, действительно станет реальностью. Я верю, что в нашей стране будет очень сильное американское военное присутствие. Кроме базы в Редзиково, кроме всех тех элементов американской инфраструктуры, которые сегодня уже обозначают американское присутствие и усиливают его, будут и эти дополнительные элементы. Поэтому этот потенциал будет увеличиваться", – сказал Анджей Дуда.

Кроме того, во время встречи Дуда представил позицию Польши относительно мирных переговоров в Украине: эта война не может закончиться победой России. Сейчас основной вопрос, по мнению Дуды, заключается в том, на каких условиях будут происходить мирные переговоры.