Что на самом деле стоит за отказом США использовать их оружие по России

Наконец-то кто-то об этом написал. The Economist в своей статье подтвердил мысль, которую я высказываю давно.

США беспокоит перезагрузка отношений с Россией

Ограничения, которые США и союзники накладывают на Украину по применению собственного оружия против России, связаны не с мифическими опасениями ядерной эскалации со стороны россиян. Настоящая причина – США не хотят рисковать будущей перезагрузкой отношений с Россией. Поэтому они постоянно меняют причину отказа в усилении помощи Украине, держа ВСУ с завязанными руками.

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Собственно, это единственное разумное объяснение того, что происходит. Почему удары ATACAMS по Крыму – это ничего страшного, а по Воронежской области – это страшная эскалация? Российские власти объявили Крым "своим" давно, и, соответственно, удары по Крыму не должны влиять на их позицию другим способом, чем удары по российской территории. Но США почему-то упорно рисуют эту линию.

США не хотят, чтобы россияне на исконно российской территории чувствовали на себе войну, ведь это потом может помешать "перезагрузке" с участием нового российского правительства, которое объявит "перестройку".

То, что американцы постоянно держат в голове "перезагрузку", больше всего мешает организации обороны Украины. Главный их критерий – не то, как позволить Украине максимально эффективно защитить себя, а то, как бы не закрыть двери для "восстановления отношений".

При этом, чтобы отношения можно было восстанавливать, их надо восстанавливать с кем-то. Поэтому вопрос распада российской империи – "не ко времени". Так же как и падение путинского режима, потому что никто не знает к каким последствиям это падение приведет.

Дело не в страхе перед ядерной войной

О ядерном оружии просто удобно вспоминать каждый раз, когда встает вопрос о помощи Украине. Это очень удобное объяснение, которое позволяет вписать в себя любые шаги.

Хотя, если внимательно подумать над вопросом, то шаги, которые осуществляют в Вашингтоне, никак нельзя объяснить страхом ядерной эскалации. Потому что возникает логичный вопрос: почему позавчера страшной эскалацией был HIMARS, потом – танк Leopard, потом – ATACMS. Потом оказалось, что ATACMS по территории Украины – это нормально, а по территории России – уже страшная эскалация.

Важно Россияне анонсировали новую ракетную атаку и назвали цели

Проблема в том, что "страшная эскалация" была каждый раз. Если вспомнить все предыдущие "деэскалационные" заявления, то ядерная война должна была начаться уже от появления в Украине первого 155-миллиметрового снаряда. Но почему-то так не произошло.

Просто к ядерной войне все эти манипуляции не имеют реального отношения. Очевидно, в Вашингтоне искренне считают, что завтра возникнет необходимость снова дружить с Москвой (в формате, похожем на "друг Билл и друг Борис"), и надо максимально уменьшить любые причины, которые могли бы этому формату помешать.

Они даже официально показывают тех, кто, по их мнению, должен был бы стать новым "другом Борисом", старательно таская их с семьями на встречи в Белый дом.

Кстати, и в НАТО для Украины место не находится, потому что в Вашингтоне считают, что это будет слишком сильная "обида" для россиян, которую стоит избегать.

Результаты этого всего цирка, конечно, противоположные. Украина обескровливается, а путинский режим только укрепляется, закрывается и переориентируется на Китай. В конце концов, это все равно завершится глубоким кризисом российской имперской системы, но это будет потом.

Возможно, попытки сохранить шансы на "перезагрузку" войдут в монографии будущих историков как пример провальной и абсурдной политической линии. Как "примирение" Германии перед Второй мировой. Но это будет потом.