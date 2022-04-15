В США не верят, что на борту крейсера "Москва" на момент пожара находились ядерные боеголовки
15 апреля 2022 , 20:16Читати новину українською
Источник:CNN
Ссылаясь на данные разведки, в США не верят, что у российского крейсера "Москвы" было ядерное оружие во время затопления.
США наблюдают за российскими военными на случай любого необычного перемещения ядерного оружия. До сих пор таких случаев не было.
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Учитывая, что "Москва" была крейсером противовоздушной обороны, то размещение на нем ядерного оружия было бы чем-то необычным. Об этом заявляют чиновники США.
Что известно о затоплении крейсера "Москва"
- Вечером, 13 апреля, стало известно о пожаре на российском крейсере "Москва". Информацию о возгорании судна, ранее атаковавшего остров Змеиный, подтвердил Алексей Арестович.
- Позже в ВСУ подтвердили, что "Москва" загорелась благодаря украинской противокорабельной ракете "Нептун".
- Впоследствии капитан ВМС Украины отметил, что на Черноморском флоте у России больше нет крейсеров.
- Сам крейсер "Москва" стал самой дорогой российской техникой, которую удалось уничтожить военным ВСУ.
- Тогда России пришлось признать, что ракетный крейсер "Москва" затонул.
- Военный корабль России, посланный в известном направлении, уже стал звездой мемов.
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