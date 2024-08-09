Что говорят в США о прорыве границы в Курской области

Очень интересно наблюдать за риторикой из США о событиях в Курской области. Ниже приведу последние заявления представителей ключевых ведомств, отвечающих за безопасность и международную политику.

Политике США не противоречит

"Пусть украинцы говорят о своих операциях – так или иначе, это наиболее уместно. Поэтому я бы направил вас в Вооруженные Силы Украины для комментариев о том, что они делают. Мы же сосредоточимся на том, чтобы они имели то, что им нужно, чтобы защитить себя", – советник Белого дома по коммуникациям нацбезопасности Джон Кирби.

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"Мы не считаем, что это является эскалацией в любом случае. Украина делает то, что ей нужно для успеха на поле боя. Если мы хотим деэскалации напряженности, лучшим способом сделать это будет решение Путина сегодня вывести войска из Украины.

Украина будет делать все возможное, чтобы и в дальнейшем возвращать свою суверенную территорию. Мы видим, что это то, что они делают в Курской области. Мы продолжим поддерживать Украину средствами и системами, которые ей нужны", – заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

"Нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением. Это война, которую они ведут. В нашей политике по применению предоставленного оружия ничего не изменилось. Но те действия, которые украинцы осуществляют сегодня, не являются нарушением нашей политики", – представитель Госдепа Мэттью Миллер.

В итоге, по словам представителей администрации, Украина не уведомляла США заранее о своих операциях. Действия ВСУ в Курской области не противоречат политике США относительно использования предоставленного оружия. США не считают это эскалацией, ведь Украина обороняет собственную территорию. Но при этом ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь территории России остаются неизменными.