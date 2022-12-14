У Байдена не рассчитывают, что война в Украине завершится до конца зимы

США не ждут завершения войны в Украине до конца года

Так, администрация президента США Джо Байдена не рассчитывает, что война в Украине завершится до конца года или до конца зимы. Об этом сообщил репортер USA Today Джо Гаррисон, цитирующий официального представителя Белого дома Джона Кирби.

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Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что к концу года наступит конец войны,

– отметил он.