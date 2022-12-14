У Байдена не рассчитывают, что война в Украине завершится до конца зимы
Источник:твиттер Джо Гаррисона
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже более 9 месяцев. До нашей победы еще совсем чуть-чуть. Политические лидеры высказывают разные прогнозы. Высказались и в Белом доме.
США не ждут завершения войны в Украине до конца года
Так, администрация президента США Джо Байдена не рассчитывает, что война в Украине завершится до конца года или до конца зимы. Об этом сообщил репортер USA Today Джо Гаррисон, цитирующий официального представителя Белого дома Джона Кирби.
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Мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся в ближайшие зимние месяцы. И тем более нет никаких свидетельств и ожиданий того, что к концу года наступит конец войны,
– отметил он.
Как заявил Кирби, американская сторона хотела, чтобы война закончилась, если не сегодня, то до конца года. Но с учетом ситуации на земле это очень маловероятно.
По его мнению, несмотря на зимние холода, боевые действия вряд ли прекратятся в ближайшие месяцы.
Другие прогнозы насчет войны в Украине
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