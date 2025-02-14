США не готовы говорить о НАТО, – Зеленский о позиции Трампа по вступлению Украины
Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты не готовы проводить дискуссии по вступлению Украины в НАТО. Если партнеры будут и дальше придерживаться такой позиции, наша страна должна получить соответствующую помощь.
Об этом передает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.
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США не готовы говорить о НАТО
Президент отметил, что Вашингтон считает, что конституционно зафиксированный путь Украины в Альянс является главным фактором оккупации россиянами российских территорий.
США и президент Трамп не готовы говорить о НАТО, они открыто об этом говорят,
– подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина готова общаться обо всем с партнерами, что остановить российско-украинскую войну. Здесь говорится и о вступлении нашей страны в НАТО из-за гарантий безопасности.
Вступление нашей страны был бы самым дешевым вариантом для всех стран – наличие армии НАТО, которую бы поддержали все союзники.
Если мы не в НАТО или пока не в НАТО, это говорит о том, что мы должны защитить себя армией, которая это сделать способна. Это соответствующее оружие НАТО и количество украинских воинов (армия в 1,5 миллиона),
– сказал президент.
К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров настаивает на стремлении Украины стать членом НАТО несмотря на позицию США. Кроме того, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что такой вариант не исключен.