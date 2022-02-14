США обещают помочь Украине противостоять России в случае вторжения

Помощник президента США Джейк Салливан пообещал, что США поддержат Украину в противостоянии с Россией, если та прибегнет к новому вторжению. Впрочем, каким будет формат этой поддержки, он не уточнил.

Дальнейшая помощь Украине будет "одной из трех" составляющих ответа России за агрессию. Об этом советник президента США по национальной безопасности рассказал в эфире.

Интересно Зеленский во время разговора с Байденом пригласил его в Украину, – СМИ

К сожалению, он решил совсем не уточнять, в каком формате Соединенные Штаты будут помогать Украине уже после нового вторжения России, если такое вообще произойдет.

Я не буду приводить подробности того, как это будет происходить. Но это одна из трех ключевых составляющих нашего ответа – дальнейшая поддержка Украины в то время, когда она пытается противостоять российской агрессии.

– рассказал Джейк Салливан.

К слову, ранее он отмечал, что в Белом доме нет информации о том, согласовала ли Россия нападение на Украину. Но если таковой будет, это может быть никогда – даже на этой неделе.

Какую помощь США могут оказать Украине

Точно известно, что воевать на стороне Украины американские военные не будут ни в коем случае . Многочисленные американские чиновники, в том числе Джо Байден, говорили, что начало противостояния Вашингтона и Москвы перерастет в мировую войну.

. Многочисленные американские чиновники, в том числе Джо Байден, говорили, что начало противостояния Вашингтона и Москвы перерастет в мировую войну. Зато точно известны два способа поддержки Украины , ведь они происходит уже прямо сейчас. Первый – это помощь Украине с вооружением. Только США уже передали более 1300 тонн вооружения и снарядов. Не отстают и другие партнеры.

, ведь они происходит уже прямо сейчас. – это помощь Украине с вооружением. Только США уже передали более 1300 тонн вооружения и снарядов. Не отстают и другие партнеры. Второй способ поддержки – это санкционное давление на Россию. Партнеры обещают, что он будет "беспрецедентным". Например, Великобритания уже одобрила самые жесткие санкции, которые вступят в силу, как только Россия нападет.

США и НАТО перекидывают войска к границам Украины: смотрите видео