США объявили о новом пакете помощи Украине: он будет последним от администрации Байдена
Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма - 500 миллионов долларов.
Его сумма - 500 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
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Что известно о пакете помощи
Это последний пакет военной помощи Киеву во времена администрации президента США Джо Байдена.
Он включает дополнительные ракеты для ПВО, больше боеприпасов и снарядов класса «"воздух-земля".
Мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше основных прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну самообороны – это одно из величайших дел нашего времени,
- сказал Ллойд Остин.
Эта встреча стала последней для него на посту министра обороны США. Остин отметил, что возглавлять Контактную группу было одной из самых больших почестей в его жизни и выразил надежду на еще одну продуктивную встречу.