США объявили о новом пакете помощи Украине: он будет последним от администрации Байдена

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма - 500 миллионов долларов.

Его сумма - 500 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

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Что известно о пакете помощи

Это последний пакет военной помощи Киеву во времена администрации президента США Джо Байдена.

Он включает дополнительные ракеты для ПВО, больше боеприпасов и снарядов класса «"воздух-земля".

Мы все заинтересованы в том, чтобы автократы не могли ставить свои имперские амбиции выше основных прав свободных и суверенных народов. Украина ведет справедливую войну самообороны – это одно из величайших дел нашего времени,

- сказал Ллойд Остин.

Эта встреча стала последней для него на посту министра обороны США. Остин отметил, что возглавлять Контактную группу было одной из самых больших почестей в его жизни и выразил надежду на еще одну продуктивную встречу.