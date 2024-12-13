США объявили пакет военной помощи Украине на 500 миллионов долларов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 12 декабря было объявлено о новом пакете военной помощи Украине. Помощь Киеву будет предоставлена из военных запасов США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Блинкена. На сайте Пентагона еще нет информации об этой помощи.

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Что известно о новом пакете поддержки

По словам Блинкена, Соединенные Штаты предоставляют "еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования". Он пояснил, что атаки России продолжаются, а Украина защищается, поэтому ей нужна помощь.

В пакет войдут:

боеприпасы для высокоточных ракетных установок HIMARS;

артиллерийские боеприпасы;

беспилотники;

бронемашины;

оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных атак; другое оборудование.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что на этот раз предоставят больше ПВО, артиллерии, дронов и бронетехники.

Интересно, что американские СМИ подали эту новость с акцентом на то, что администрация Байдена спешит потратить остатки средств на поддержку Киева, пока Трамп не вступил в должность.

Новоизбранный президент США уже резко высказался о разрешении на дальнобойные удары для Украины. Зеленский ответил ему, хоть и не прямо.