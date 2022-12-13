США вскоре объявят о новой помощи для Украины: энергетическое оборудование – в пути

В Белом доме 13 декабря заявили, что планируют вскоре объявить новый пакет помощи для Украины. Это при том, что предварительную помощь объявляли всего несколько дней назад.

Белый дом хочет быть уверенным, что все попытки России добиться успеха на поле боя или в уничтожении инфраструктуры Украины будут отменены. Об этом на брифинге заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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В прошлую пятницу (9 декабря – 24 канал) мы объявили о выделении еще 275 миллионов долларов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления,

– сообщил Салливан.

Салливан подчеркнул, что внимание США будет сосредоточено на вещах, представляющих настоящую угрозу для Украины.

Американское энергооборудование уже следует в Украину, – СМИ

Издание Reuters со ссылкой на американских чиновников заявило, что Вашингтон отправил Киеву первую партию энергооборудования. Его стоимость составляет 13 миллионов долларов. Эта помощь является первым траншем по ранее объявленной поддержке на 53 миллиона долларов.

Кстати, на неделе ожидается отправка в Украину еще двух самолетов с оборудованием.

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Какова была предварительная помощь от США

США активно и систематически помогают Украине в войне с Россией. 9 декабря Белый дом объявил о предоставлении нашему государству военной помощи на 275 миллионов долларов. На эти деньги закупят: