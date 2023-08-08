США планируют объявить о новом пакете помощи Украине после ошибки Пентагона
Источник:Reuters
Белый дом планирует объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи. Ее сумма будет составлять 200 миллионов долларов.
Помощь могут объявить уже сегодня, 8 августа. Напомним, что недавно уже сообщали, что США в скором времени могут объявить о новом пакете помощи Украине.
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США объявят о новом пакете помощи Украине
Так, США планируют объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.
Американские чиновники говорят, что в администрации Джо Байдена стали распределять средства в рамках помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов. Напомним, что их обнаружили из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что привело к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.
Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины
Кстати, сейчас администрация Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который может быть готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью. Об этом сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш.
Буш подчеркнул, что детали еще должны быть определены административно-бюджетным управлением.
Но я думаю, что у нас будут очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса по продолжению финансирования – в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины,
– подчеркнул он.
Военная помощь Украине: последние новости
- Напомним, что Великобритания 13 июня объявила пакет военной помощи. Туда войдут средства, необходимые для противовоздушной обороны нашего государства. Стоимость пакета составила 92 миллиона фунтов стерлингов.
- В британском правительстве отметили, что это оборудование повысит способность Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой от атак российских солдат.
- США 7 июля объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма будет составлять 800 миллионов долларов, а войдут в него кассетные боеприпасы.
- В новый пакет помощи вошли: дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot; ракеты AIM-7 для противовоздушной обороны; зенитные комплексы Stinger; дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 31 155-миллиметровая гаубица; 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные боеприпасы), и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды и многое другое.