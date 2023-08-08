США планируют объявить о новом пакете помощи Украине после ошибки Пентагона

Белый дом планирует объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи. Ее сумма будет составлять 200 миллионов долларов.

Помощь могут объявить уже сегодня, 8 августа. Напомним, что недавно уже сообщали, что США в скором времени могут объявить о новом пакете помощи Украине.

Обратите внимание Для защиты украинского неба: Великобритания объявила новый пакет военной помощи

США объявят о новом пакете помощи Украине

Так, США планируют объявить о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Американские чиновники говорят, что в администрации Джо Байдена стали распределять средства в рамках помощи Украине в размере 6,2 миллиарда долларов. Напомним, что их обнаружили из-за бухгалтерской ошибки Пентагона, что привело к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.

Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины

Кстати, сейчас администрация Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который может быть готов к рассмотрению Конгрессом этой осенью. Об этом сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш.

Буш подчеркнул, что детали еще должны быть определены административно-бюджетным управлением.

Но я думаю, что у нас будут очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса по продолжению финансирования – в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины,

– подчеркнул он.

Военная помощь Украине: последние новости