Допомогу можуть оголосити вже сьогодні, 8 серпня. Нагадаємо, що нещодавно вже повідомляли, що США незабаром можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні.

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США оголосять про новий пакет допомоги Україні

Так, США планують оголосили про виділення Україні додаткової військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Американські чиновники кажуть, що в адміністрації Джо Байдена розпочали розподіляти кошти в рамках допомоги Україні в розмірі 6,2 мільярда доларів. Нагадаємо, що їх виявили через бухгалтерську помилку Пентагону, що призвела до завищення вартості пакетів підтримки на мільярди доларів.

Адміністрація Байдена готує запит на додаткове фінансування для України

До речі, зараз адміністрація Джо Байдена працює над запитом про додаткове фінансування України, який може бути готовий для розгляду Конгресом цієї осені. Про це повідомив начальник відділу закупівель армії Даг Буш.

Буш наголосив, що деталі ще мають бути визначені адміністративно-бюджетним управлінням.

Але я думаю, що ми матимемо дуже сильні аргументи і, сподіваюсь, отримаємо підтримку Конгресу щодо продовження фінансування – зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України,

– підкреслив він.

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