США в ОБСЕ пожаловались на блокирование Россией судоходства в Черном и Азовском морях

1 сентября 2021 , 16:09
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Источник:

"Радио Свобода"

Миссия США в ОБСЕ обратила внимание на то, что Россия продолжает милитаризацию оккупированного ею Крыма. Также страна-агрессор блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях.

С таким заявлением выступил представитель США в ОБСЕ Джордж Кент на специальной сессии ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа.

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Кент обвинил Россию в нарушении международного права и в очередной раз напомнил о скоплении российских войск у границы с Украиной и в Крыму весной 2021.

Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления российских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы с Украиной. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям,
 –  отметил он.

Несмотря на то, что Россия отвела часть своих вооруженных сил и техники от границы с Украиной, ее "военные позиции остаются такими же усиленными": как вдоль российско-украинской границы, так и в Крыму.

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  • Весной 2021 года наша страна зафиксировала невиданное с 2014 года наращивание военного присутствия России у восточных границ Украины. Похожая ситуация была и в оккупированном Крыму, в Черном и Азовском морях.
  • Страна-агрессор не предоставляла никаких адекватных объяснений таким действиям. Москва лишь заявляла, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, в частности Украины.
  • Позже появилось сообщение министра обороны России Сергея Шойгу о начале отвода российских войск от границ Украины.
Автор: Альона Захарова