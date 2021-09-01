США в ОБСЕ пожаловались на блокирование Россией судоходства в Черном и Азовском морях

Миссия США в ОБСЕ обратила внимание на то, что Россия продолжает милитаризацию оккупированного ею Крыма. Также страна-агрессор блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях.

С таким заявлением выступил представитель США в ОБСЕ Джордж Кент на специальной сессии ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа.

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Кент обвинил Россию в нарушении международного права и в очередной раз напомнил о скоплении российских войск у границы с Украиной и в Крыму весной 2021.

Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления российских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы с Украиной. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям,

– отметил он.

Несмотря на то, что Россия отвела часть своих вооруженных сил и техники от границы с Украиной, ее "военные позиции остаются такими же усиленными": как вдоль российско-украинской границы, так и в Крыму.

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