США обсуждают вступление Украины в НАТО в обмен на Донбасс: 2 возможных сценария, – WSJ
В последние месяцы американские переговорщики обсуждали возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России. Вашингтон рассматривает два возможных сценария завершения войны, один из которых предусматривает полноправное членство Украины в Альянсе.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, эту идею неоднократно поднимали специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф.
Какие два сценария США предлагают Украине?
По данным издания, эту идею неоднократно поднимали специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф. По информации WSJ, американские переговорщики обсуждают два возможных варианта мирного урегулирования.
Первый предусматривает, что Украина откажется от контроля над территориями Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО.
Второй сценарий заключается в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса останется под контролем Украины, а Киев получит гарантии безопасности на случай нового российского нападения.
Такие гарантии могут быть закреплены международным договором с участием США и, возможно, европейских союзников.
По словам американского чиновника, участники переговоров рассматривают различные варианты, однако ни одно соглашение не может быть заключено без согласия Украины и России.
Где обсуждалось возможное вступление Украины в НАТО?
По данным журналистов, на прошлой неделе Джаред Кушнер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Дублине.
Кроме того, возможность членства Украины в НАТО обсуждалась как минимум на одной из встреч в Объединенных Арабских Эмиратах. Там Кушнер и Виткофф вели переговоры с представителями Украины, Европы и России.
Один из европейских лидеров также сообщил, что это предложение звучало еще в августе во время телефонного разговора.
Ранее такой сценарий считался практически невозможным. Сам Дональд Трамп в начале прошлого года исключал вступление Украины в НАТО, называя это неприемлемым для России.
Пока неизвестно, насколько серьезно американская администрация рассматривает возможность членства Украины в Альянсе и изменил ли Трамп свою позицию.
Что Россия требует от Украины в отношении НАТО?
Несмотря на обсуждение новых сценариев, Москва продолжает настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО.
По информации WSJ, во время переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе российская делегация требовала, чтобы Украина исключила из своей Конституции положение о стремлении стать членом Альянса.
Кроме того, российские переговорщики настаивали на запрете размещения войск и военной техники НАТО на украинской территории и прекращении поставок западного вооружения.
Позже заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемыми даже варианты так называемого квазичленства Украины в НАТО.
В то же время ранее Джаред Кушнер заявлял, что США якобы убедили Москву рассмотреть гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Однако президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Киев и Вашингтон одинаково понимают содержание таких гарантий.