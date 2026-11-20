В последние месяцы американские переговорщики обсуждали возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России. Вашингтон рассматривает два возможных сценария завершения войны, один из которых предусматривает полноправное членство Украины в Альянсе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, эту идею неоднократно поднимали специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Какие два сценария США предлагают Украине?

По данным издания, эту идею неоднократно поднимали специальные представители президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф. По информации WSJ, американские переговорщики обсуждают два возможных варианта мирного урегулирования.

Первый предусматривает, что Украина откажется от контроля над территориями Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО.

Второй сценарий заключается в замораживании войны вдоль нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса останется под контролем Украины, а Киев получит гарантии безопасности на случай нового российского нападения.

Такие гарантии могут быть закреплены международным договором с участием США и, возможно, европейских союзников.

По словам американского чиновника, участники переговоров рассматривают различные варианты, однако ни одно соглашение не может быть заключено без согласия Украины и России.

Где обсуждалось возможное вступление Украины в НАТО?

По данным журналистов, на прошлой неделе Джаред Кушнер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Дублине.

Кроме того, возможность членства Украины в НАТО обсуждалась как минимум на одной из встреч в Объединенных Арабских Эмиратах. Там Кушнер и Виткофф вели переговоры с представителями Украины, Европы и России.

Один из европейских лидеров также сообщил, что это предложение звучало еще в августе во время телефонного разговора.

Ранее такой сценарий считался практически невозможным. Сам Дональд Трамп в начале прошлого года исключал вступление Украины в НАТО, называя это неприемлемым для России.

Пока неизвестно, насколько серьезно американская администрация рассматривает возможность членства Украины в Альянсе и изменил ли Трамп свою позицию.

Что Россия требует от Украины в отношении НАТО?

Несмотря на обсуждение новых сценариев, Москва продолжает настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО.

По информации WSJ, во время переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе российская делегация требовала, чтобы Украина исключила из своей Конституции положение о стремлении стать членом Альянса.

Кроме того, российские переговорщики настаивали на запрете размещения войск и военной техники НАТО на украинской территории и прекращении поставок западного вооружения.

Позже заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемыми даже варианты так называемого квазичленства Украины в НАТО.

В то же время ранее Джаред Кушнер заявлял, что США якобы убедили Москву рассмотреть гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Однако президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Киев и Вашингтон одинаково понимают содержание таких гарантий.

