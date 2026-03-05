Ищут виновных: у Зеленского ответили на упреки о бесплатном оружии от Байдена

Белый дом обвинил Джозефа Байдена за бесплатную передачу большого количества оружия Украине в начале полномасштабного вторжения. Мол, у США теперь "гораздо меньше" ракет и другого вооружения, чтобы противостоять Ирану. Однако именно Украина с помощью этого оружия помогает Штатам в двух аспектах.

Об этом 24 Каналу сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что один из них напрямую связан с противостоянием на Ближнем Востоке. Поэтому риторика Белого дома выглядит максимально странно и должна быть другой.

Что означают упреки о бесплатном оружии от Байдена?

Советник Офиса президента объяснил, что похожие претензии со стороны США свидетельствуют о попытке Белого дома объяснить американцам, почему что-то происходит не так, как планировал Трамп. Администрация действующего президента выбрала очевидную стратегию – снять ответственность с себя и доказать, что это было не ее решение.

То есть поиск виновных – это стандартная тактика при разговоре с избирателями. Поэтому надо спокойно относиться к этим заявлениям,

– подчеркнул он.

Подоляк также подчеркнул, что Украина не получала ранее оружие и противоракетные системы, которые сейчас США используют в войне с Ираном. Всего за время президентства Байдена то вооружение, которое нам поставляли, поставляли постепенно. По словам советника Офиса президента, в это время в США четко осознавали уровень российской угрозы.

"Оружие, которое ранее передавал Байден, а Трамп сейчас продает (через Европу, – 24 Канал) – это оружие, которое повышает репутацию США. Это максимальный плюс для Штатов, потому что именно использование Украиной этого оружия делает США доминантной страной, уничтожая конкурента, то есть Россию", – сказал Подоляк.

Он добавил, что сейчас Украина даже помогает Вашингтону воевать "безопаснее": оружие, которое нам продают в США, уничтожает военные цели на территории страны-агрессора, в частности военные склады и производства оружия, которые насыщают военный потенциал Ирана.

Интересно! Политолог Николай Давидюк обратил внимание на то, что в противостоянии на Ближнем Востоке Украина может сыграть не последнюю роль. Ведь уже сейчас США просят европейцев о помощи, европейцы просят США в дальнейшем помогать Украине, а арабские страны просят о помощи у нашей страны.

Какую военную поддержку сейчас получает Украина?